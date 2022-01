Daniel Levi avaldas loo "Sunroof"

"Laulu katalüsaator oli sõna sunroof, mis lõpuks sai ka refrääni korduvaks sõnaks. Aga ma ei arvanud üldse, et see laul hakkab katuseluugist rääkima," ütles Daniel. "Pigem see inspireeris mind meloodiat kirjutama, aga siis see sõna kõlas nii hästi, et jäigi lõpuks loo keskmeks," lisas artist. "Mäletan, et sõitsime kunagi Otepää suunas mu naise Eleriga ja siis tõmbasime autoga tee äärde, lülitasime kõik tuled välja ja jäime autost tähti imetlema. See tunne, mis sellel hetkel mind täitis, oli peamiseks inspiratsiooniks sõnade kirjutamisel," sõnas muusik.

Uus pala on kirjutatud koos Soome produtsendi Juho Suutarineniga. "Refrääni kirjutasin kodus kitarriga, aga kui mängisin selle loo Juhole ette, haaras ta kitarri kätte ja hakkas kohe täpselt sama käiku mängima, mis praegu ka loos kõlab. See tundus juba esimesest kuulamisest kuidagi nii õige," ütles Daniel.

Loole ilmus ka muusikavideo, mis on valminud koostöös režissöör Mart Varese ja visuaalkunstniku Mikk-Mait Kiviga.