Aasta mahetootja oma edust: tuleb teha seda, mida armastad

Perekond Hilli talu asub isegi Eesti mõistes mahajäetud kohas – Oonga külas Läänemaal. Seda uskumatum on, et esmapilgul tagasihoidlikus majapidamises viib surfiparadiisist Brisbane'ist Austraaliast pärit pere ellu oma unistust.

Pereema Piret Hill tunnistas "Ringvaatele", et Tallinn ei olnud mitte kunagi isegi plaanis. Pereisa Matthew Hill tõdes, et Oonga külla kolimine oli natuke hullumeelne.

"Aga olen elanud ka Londonis ja ka Austraalia rahvarohketes piirkondades. Siia on mõnus ja rahulik tulla," tõdes Matthew.

Piret pole kindel, et suudaks oma lastega elada korteris. "Austraalias elasime ühes suurimas linnas, aga see oli ikkagi oma majas oma aiaga, rannad lähevad."

Eestis said eluaeg noorsootööd teinud Piretist koos abikaasa Matthewga mahepõllumehed. Kuigi peale pere ei olnud neil Eestis midagi, oli neil vähemalt plaan hakata lisaks suvisele köögiviljale hakata talvel kasvatama ülitervislikke võrseid.

Paar uskus, et turgu sel oleks, kuid tootjaid seni nappis. Brokoli võrsete kõrval kasvatavad nad veel ligi 12 taimesordi võrseid.

Kuigi võrsete kasvatamine unetuid öid kaasa ei ole toonud, on see toonud kaasa väga varaseid hommikuid, et kõik tehtud saaks.

Hillide peres kasvab kolm last. Kaks poega sündisid Austraalias, pisitütar pole aga veel Austraaliasse saanud. "Tema on võrsetega kasvanud laps, sest ta oli päris pisike, kui ta oli mul kõhukotis ja ma võrseid lõikasin ning tema magas."

Piret märkis, et nad on Matthew'ga mõlemad väga positiivse ellusuhtumisega. "Kui on raske, siis vigadest õpitakse ning mõtleme ümber, kuidas saab, saab teistmoodi ja oleks parem."

Kolme aastaga ongi väikesest mahetalust saanud Eesti parim mahetootja. Piret tunnistas, et nad elavad sellest tööst ära. "Kuskil mujal me tööl ei käi."

Rääkides oma edu saladusest, märkis Piret, et tuleb teha seda, mis meeldib ja mida sa armastad.