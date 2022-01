Mihkel Raud: kui laulmisesse pikk paus sisse teha, tekib paratamatult igatsus

Mihkel Raud on kodumaal tagasi ja pühendub muusikale. Kuigi ta on pärast Mr. Lawrence'i laialiminekut muusikaga siiski tegelenud, pole ta teinud seda oma nime ja näoga ega ise laulnud. Laulmiskire uuesti leidmise kohta märkis ta, et kui piisavalt pikk vahe sisse jääb, jõuab see igatsus tekkida ka 50. eluaastates.

Raua uuel bändil puudub nimi ja Raud selgitas, et kuigi nad mõtlesid nimepaneku peale, siis jõudsid nad suhteliselt kiiresti järeldusele, et lihtsam on teha nagu tegi Mark Knopfler, kui Dire Straits laiali läks.

"Dire Straitsi enam ei olnud, oli Mark Knopfler. Täpselt samamoodi on minuga," tunnistas ta "Ringvaates". Põhimõtteliselt on nüüd olemas inimene Mihkel Raud ja bänd Mihkel Raud, nõustus ta.

Rääkides taasleitud huvist laulmise vastu 50. eluaastates, märkis Raud, et tal oli väga pikk paus pärast seda, kui Mr. Lawrence laiali läks.

"Mr. Lawrence läks laiali 2000 ehk umbes 22 aastat tagasi. Kui sa väikese vahe teed, siis see kirg jõuab tagasi tulla. Ma olen tegelikult ka vahepeal muusikaga tegelenud, lihtsalt mitte oma nime ja oma näoga."

Raud märkis, et kui vahe läheb nii pikaks, siis paratamatult tekib igatsus.

Oma uut muusikat kategoriseerib ta poproki alla. Algava tuuri kontsertidel kuuleb valdavalt vanu Mr. Lawrence'i lugusid, aga mitte ainult.

"Me esitame laule, mis on minu eluga muudmoodi seotud. Mõned ma olen näiteks kirjutanud Lennale. Ühe laulu on kirjutanud minu isa. Me esitame seal isegi ühe Generaator M-i laulu, see oli Sal-Salleri esimene bänd. Me mängime seal veel ühe punkloo, Singer Vingerit. Ühesõnaga repertuaar on üsna lai."

Raud märkis, et see on üle väga pika aja esimene kord, kui neid laule on võimalik elavas esituses kuulata. "Me oleme need ka natuke ümber arranžeerinud. Need kõlavad veidi kaasaegsemalt. Mitte et originaalidel midagi viga oleks."

Mihkel Raud esineb bändiga Fotografiska Tallinnas teisipäeval, 18. jaanuaril.