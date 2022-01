Marju Kõivupuu aasta puust: pihlakal on palju maagilist väge

Marju Kõivupuu sõnul arvatakse pihlakal olevat palju maagilist väge. "Pihlaka punased marjad äratavad looduses tähelepanu," ütles Kõivupuu ja lisas, et kui pihlaka marjad hakkavad punasemaks muutuma, tekib inimestel tihti arusaam, et suvi hakkab vaikselt lõppema.

Samuti on seotud väga palju uskumusi nii pihlaka marjade ja lehtedega. Seda mitte ainult eestlaste, vaid ka teiste soome-ugri rahvaste seas.

Väga vana rahvausu arvates meenutavad pihlakalehed äikesejumal Thori käsi. "See on üks põhjus, miks on rahvas uskunud, et kui sa istutad pihlakapuu maja juurde, hoiab see eemale kurja ja äikese," rääkis Kõivupuu, ent lisas, et esineb ka vastupidiseid uskumusi. Nii näiteks kipuvad teised arvama, et kui pihlakas paikneb majale liiga lähedal, tõmbab see äikest just ligi.

Samuti teadis folklorist rääkida, et kasutusele on võetud ka pihlakapuit, mida eriti hindasid võitegijad. Nii pidi pihlakast tehtud lusikas olema abiks suurepärase või valmistamisel. Lisaks uskusid inimesed, et kui selle lusikaga võid segada, ei lähe see kiiresti hapuks.

Palju ennustatakse ka marjakobarate järgi. Nii näiteks arvas vanarahvas, et mida suuremad on pihlaka marjakobarad, seda tormisem sügis on tulemas. "Samuti on usutud, et kui pihlal on palju marju, saab palju vanatüdrukuid mehele," lisas Kõivupuu.

Pihlapuu marjade otsad meenutavad risti. Nii on Kõivupuu sõnade kohaselt pihlakas kinnitunud ka kristlikku rahvausundisse. Arvati, et kui pihlaka marju süüa, siis kindlasti ei tohiks seda välja sülitada, sest Jeesus ise on teinud ristid marjade peale.

Lisaks pihlakale on eestlased aegade jooksul oluliseks pidanud ka kadakat.