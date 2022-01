Siret Tuula: tahaksin saada heaks ilmateadustajaks

Oma ilmateadustaja debüüdi "Aktuaalses kaameras" tegi Siret Tuula esmaspäeval, 10. jaanuaril. Enne ilmateadustajaks kandideerimist jälgis Tuula ilma peamiselt suviti, sest armastab sõita mootorrattaga. "Ilm mängib väga suurt rolli sõidunaudingu pakkumisel."

Varem pole Siret Tuula kordagi mõelnud, et soovib kandideerida ilmateadustaja ametikohale. Ühel hetkel jäi aga talle ERR-i kodulehte sirvides silma uudis, et meeskonda otsitakse ilmateadustajat. "Mõtlesin, et ETV-s oleks päris kihvt töötada."

Vestlusvooru pääses Tuula üsna kiiresti. Samuti valiti ta edasi järgmisesse vooru, kus ta pidi koostama teksti ning seda teiste ees esitama. "Mul läks omaarust nii halvasti," tõdes Tuula ja lisas, et ülesanne oli talle tunduvalt raskem kui ta oodata oskas.

Tuula tõdes, et kuigi ta kommentaare ei loe, on ta saanud oma ülesastumise kohta juba positiivset tagasisidet. "See tegi kuidagi meele rõõmsaks."

Küll aga mainis Tuula, et eetriteksti paneb kokku tema. Abiks on tal küll sünoptikud, kes on juba üsnagi mahuka teksti kokku pannud, ent kahjuks on nende koostatud tekst liiga pikk. "Enda sõnade eest pean vastutama ise," mainis Tuula.

Lisaks tõdes ilmateadustaja, et soovib elu jooksul proovida erisuguseid asju. "Et mul oleks elus põnev," rääkis ta. Nii on naisterahvas võtnud osa ka mitmest talendisaatest.

Piirdunud pole Siret ainult Eesti talendisaadetega, vaid võttis osa ka Soome laulusaatest "The Voice of Finland". "Ma tahtsin proovida midagi muud veel," ütles ta ja lisas, et jõudis saates kogunisti poolfinaali.

Talendisaadete puhul on aga Siretile jäänud mulje, et tihtipeale ei osata hinnata inimese töötahet ja oskust iseseisvaks tööks. "Minu arust see on eriti meelelahutusmaailmas õudselt oluline," tõdes ta ja lisas, et kui inimene tõesti pingutab, tuleb ka tulemusi.

Tulevikus soovib Tuula saada heaks ilmateadustajaks ning alles siis julgeb unistada oma karjääri suhtes edasi. Samuti avaldas ta, et huvitav oleks millalgi juhtida ka oma isiklikku saadet. "Ma ei välista midagi."