Finneas kehastab uues muusikavideos juveelivarast

Muusik Finneas jagas videot oma singlile "The Kids Are All Dying". Videos kehastab artist juveelivarast.

Lugu "The Kids Are All Dying" pärineb muusiku debüütalbumilt "Optimist", mis nägi ilmavalgust möödunud aasta oktoobris.

"The Kids Are All Dying" muusikavideos kehastab Finneas juveelivarast, kes murrab sisse kauplusesse. Video lõpus on taustal on kuulda ka alarmsõidukeid.

Hiljuti võitis Finneas koos oma õe Billie Eilishiga Kuldgloobuse laulu "No Time To Die" eest, mis kõlas filmis "007: Surm peab ootama".