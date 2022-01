"Apteeker Melchiori" esilinastus lükkus kevadesse

Apteeker Melchiori produtsendi Esko Ripsi sõnul on mängufilmi tootjad esilinastust kaks korda edasi lükanud, kuna filmi pole praegu kehtivate koroonapiirangute tõttu võimalik kõikidele sihtrühmadele näidata.

"Apteeker Melchior on viimaste aastate suurim Eestis toodetud filmiprojekt. See on suure kinoekraani jaoks tehtud film, mis on toodetud kõikide Eesti inimeste jaoks. Kuna hetkel kehtivate viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud piirangute tõttu pole kõigil inimestel võimalik kinos käia, siis oleme sunnitud filmi edasi lükkama ja loodame, et aprillis saavad kinno minna kõik, kes seda soovivad," ütles Rips.

Algul pidi "Apteeker Melchior" esilinastuma 2021. aasta oktoobris, seejärel 2022. aasta veebruaris ning uueks esilinastusajaks on määratud 15. aprill 2022.

"Apteeker Melchiori" teise ja kolmanda mängufilmi esilinastused on planeeritud 2022. a teiseks poolaastaks.

Apteeker Melchiori triloogia põhineb raamatumüügi edetabelite tipust tuntud romaanisarjal. Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme põimisid esimeses filmis raamatust "Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus" tuntud tegelased ja sündmused täiesti uute, filmi jaoks loodud keerdkäikudega.

Nii jälgib film kuulsa ordurüütli Clingensteini tapmist Tallinnas. Mõrva hakkavad uurima kohtuhärra Wenzel Dorn, kes võtab mõrvapaigale kaasa noore apteekri Melchior Wakenstede. Melchiori nutikus ja Dorni oskamatus viivad aga selleni, et kogu mõrvaloo lahendamine jääb apteekri õlule.

Filmi lavastab Elmo Nüganen ning see valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös.

Apteeker Melchiori rollis teeb kinodebüüdi Märten Metsaviir. Lisaks astuvad üles Maarja Johanna Mägi, Marko Matvere, Henessi Schmidt, Franz Malmsten, Mait Malmsten, Andero Ermel, Alo Kõrve, Ken Rüütel, Hendrik Toompere ja paljud teised.

Vaata ka filmi treilerit: