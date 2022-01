Katy Perry ja Alesso avaldasid futuristliku video loole "When I'm Gone"

Laulja Katy Perry ja diskor Alesso avaldasid hiljuti koostöösingli "When I'm Gone". Nüüd ilmus loole ka muusikavideo.

Klipp esilinastus 10. jaanuari õhtul Alabama ja Georgia kolledži jalgpallivõistluste poolajal. Tegemist oli esimese korraga, kui Ameerika telekanal ESPN esitles otseülekande ajal muusikavideot.

"Mis puutub minu muusikavideotesse, siis me kõik teame, et mulle meeldib nihutada piire ja iseennast ning luua oma fännidele ainulaadseid võimalusi neid näha," ütles Perry ja lisas, et jalgpall omab tal südames alati erilist kohta. Samuti oli ta rõõmus, et sai teha koostööd Alessoga.

"When I'm Gone" on Perry ja Alesso esimene koostöö.