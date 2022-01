Adele avaldas singlile "Oh My God" muusikavideo

Laulja Adele jagas muusikavideot enda loole "Oh My God". Lugu pärineb lauljanna viimatiselt albumilt "30".

Mustvalges muusikavideos ümbritsevad Adele'i mitmed esinejad, kes tantsivad tema ümber. Ühel hetkel ilmub lauljanna kõrvale tema teisik.

Muusikavideo režissöör on Sam Brown. Browniga on Adele ka varem koostööd teinud. 2010. aastal oli režissöör abiks lauljanna "Rolling In The Deep" video loomisel.

Vaata "Oh My God" muusikavideot siit: