Henessi Schmidt aitab vaesuses ugandalasi: nad on heasüdamlikud ja töökad

"Sattusin Instagrami teel suhtlusesse ühe 21-aastase Uganda noormehega, kes juhtis Instagrami kontot oma lastekodu ja kogukonna jaoks. Ta otsis abi seitsmeaastasele poisile, kelle tervisega oli väga kehvasti," rääkis Henessi Schmidt "Ringvaates". Laste tervisehädad algavad peamiselt seetõttu, et sealsetes külades on keeruline hankida puhast joogivett. "Me käisime erinevatel uuringutel - mina olin video teel kaasas - ja lõpuks läksime arsti juurde. Poisil läheb juba väga palju paremini," ütles naine.

Eelkõige aitab Henessi ugandalasi rahaliselt annetuste näol. "Seal on väga suur vaesus ja nii arstiabi kui ka haridus on tasulised. Pered ei saa lubada söögiks rohkemat kui riisi ja maisijahu. Mõnel pool on kvaliteetsema veega kaevud, aga ka seda vett ei saa nad endale lubada," sõnas Henessi.

Puhta joogivee võimalus on Uganda külakestes olemas, ent puurkaevu rajamine maksab raha. "Nende kaevud on väga maadligi, need pole väga sügavad ja kaevul käib palju inimesi, nii et veel on lihtne saada rikutud," sõnas Henessi. Kvaliteetsematest kaevudest saadava vee eest tuleb kohalikel aga maksta.

Henessi tõdes, et abi pakkumisega kaasnes suur vastutus. "Ma ei kahetse midagi. See on väga ilus perekond, mis ma sealt sain. Sealne ema, kes väga paljude laste eest hoolitseb, võttis mu endale tütreks. Ma olen väga õnnelik, et saan neid aidata," lausus näitleja.

Henessi aitab kogukonda nii oma rahaga kui ka heategevusorganisatsiooni MTÜ Little Bridge Foundation läbi, millega soovib aidata sealset lastekodu ja kogukonda. "Praegu on meil esimeste annetustega ostetud neli aakrit maad, järgmisena tahame osta majad, et saada lastekodulastele korralikud elutingimused," ütles Henessi. Ta soovib ka puhta joogivee kohalike jaoks kättesaadavaks teha, pakkuda maad, et nad saaksid toitu kasvatada ja ühel hetkel rajada ka kooli, kus lapsed saaksid tasuta kvaliteetset haridust. Selle kõige juures on oluline, et projekt toimub säästlikult ja loodusega käsikäes.

"Ma olen oodanud ja otsinud kohta, kus saaksin midagi tagasi anda ja kasutada seda häält, mis mulle kui näitlejale ja avaliku elu tegelasele on antud," sõnas Henessi. "Need inimesed seal on heasüdamlikud, töökad ja targad. Soovin pakkuda neile seda väikest abikätt, mis neil puudu on ja teha seda loodust hoidva viisiga. Selle abil saan ka Eestis loodushoiu teemadel teadlikkust tõsta."