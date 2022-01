"Ringvaade" võttis Kristiina Šmigun-Vähiga mõõtu hobusuusatamises

Hobusuusatamine näeb välja nii, et hobune liigub ees ning suusatajad hoiavad nöörist kinni ja sõidavad looma järel. Kristiina Šmigun-Vähi sõnul pole suusatajal sellel spordialal eriti midagi teha. "Kõik oleneb sellest, kui kiire on hobune ja kui nutikas tema peal olev juht. Meie saame mitte takerduda ja mitte kukkuda," ütles ta.

Suusatreener Vahur Teppan tunnistas enne võistluse algust, et neil Kristiinaga on oluliselt keerulisem toime tulla kui Oliveril, sest tal olid parasjagu all mäesuusad, Vahuril ja Kristiinal aga murdmaavarustus. "Need suusad on palju kitsamad ja kannad on meil ka suusa küljest lahti," ütles Vahur.

Eriti tiheda rebimise võitis Kristiina, Oliver tuli teiseks ja Vahur kolmandaks.

"Mul oli tunne, et olin poksimatši või kivirahe alla sattunud, sest kapjade alt tulid valusad lumekuulid. See on ekstreemsport, sobib kõigile, kes teravaid elamusi soovivad," rääkis Vahur.

Kristiina aga leidis, et see pole õieti mingi spordiala ja tema soovitab inimestel metsa alla suusatama minna. "See on kordades toredam. Ma ikka kannatasin seal taga ja ei saanud midagi teha. Hobune tegi kogu võistluse ära."