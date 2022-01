Dave Grohli õuduskomöödiale "Studio 666" ilmus treiler

Foo Fightersi laulja ja kitarristi Dave Grohli filmis mängivad bändiliikmed iseend ning lugu keerleb Los Angeleses asuva villa ümber, kus bänd oma albumit salvestab. Üsna pea selgub, et majas kummitab.

Grohl rääkis, et pärast aastakümneid tehtud muusikavideoid ja -dokumentaale on nüüd aeg täispikaks õuduskomöödiaks. Filmivõtted toimusid samas majas, kus Foo Fighters ka oma viimase albumi "Medicine at Midnight" salvestas.

Filmis "Studio 666" mängivad kõik Foo Fightersi liikmed - Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett ja Rami Jaffee. Koos nendega teevad rolli ka Whitney Cummings, Leslie Grossman, Jenna Ortega jt.

Filmi autor on Dave Grohl ning stsenaristid Jeff Buhler ja Rebecca Hughes.