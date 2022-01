Ilmus sarja "Suspicion" treiler

Apple TV Plus jagas treilerit peagi ilmuvast seriaalist "Suspicion". Peaosas astub üles Uma Thurman.

Thurman mängib New Yorgis elavat tegevjuhti, kelle poeg röövitakse. Peamisteks kahtlusalusteks saavad neli briti kodanikku, kes üritavad politseile iga hinna eest oma süütust tõestada.

Lisaks Thurmanile astuvad sarjas üles ka Kunal Nayyar ("Suure paugu teooria"), Noah Emmerich ("Ameeriklased"), Georgina Campbell ("Black Mirror"), Elizabeth Henstridge ("Agents of S.H.I.E.L.D."), Tom Rhys-Harries ("White Lines"), Elyes Gabel ("Scorpion") ja Angel Coulby ("Dancing on the Edge").

"Suspicion" põhineb Iisraeli sarjal "False Flag" ning selle lavastab Chris Long.

Vaata treilerit siit: