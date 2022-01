Riigimetsast toodi jõulupühadeks koju üle 9000 kuuse

Möödunud pühade ajal toodi riigimetsast 9290 jõulukuuske. Sarnaselt varasematele aastatele kinkis RMK ka tänavu kuuski laste asenduskodudele ja seekord esmakordselt ka Eesti suurematele haiglatele, et tuua jõulurõõmu meditsiinitöötajatele ja patsientidele.

"Oleme rõõmsad, et metsast ise kuusetoomise tava on hulganisti järgijaid leidnud – on ju väga tore enne pühi üheskoos metsa minna, sealt sobivat puud otsida ning retke käigus mõnusalt ka aega veeta," ütles RMK peametsaülem Andres Sepp.

Tänavu kinkis RMK 106 kuuske ka 14 haiglale üle Eesti, et tuua jõulurõõmu tublidele arstidele ja meditsiiniõdedele, kel tänavune aasta on eriti keeruline olnud. "Samuti soovisime kuuskede kinkimisega luua veidigi pühademeeleolu neile inimestele, kes pidid pühade ajal haiglas viibima ega saanud oma kodus olla," lisas Sepp.

Jõulukuuskede müük pole RMK jaoks tulu teenimise viis, vaid üks võimalus inimesi ka talvel loodusesse kutsuda ning anda omapoolne panus hoidmaks elus kaunist jõulupuu koju toomise traditsiooni. Seetõttu pakub RMK võimalust endale riigimetsast ise väikse tasu eest kuusk tuua juba alates 2008. aastast.

Tänavu ostetud 9290-st kuusest 7260 eest tasuti mobiilimaksega ning ülejäänute puhul arve või pangamaksega. Enim ostetakse ühe- kuni kahemeetriseid kuuski.

"Paaril korral küsiti RMK käest ka, kas tohib kuusekese asemel võtta mändi," meenutas Sepp. "See on lubatud, peaasi, et puu oleks võetud kohast, kus sel ei ole lootust suureks kasvada, näiteks kraavi kaldalt, tee servast või elektriliini alt."

Jõulukuuske tohibki riigimetsast võtta vaid neist kohtadest, kus ta ei saa suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt. Kuuseotsijale on igal aastal abiks RMK mobiilirakendus Loodusega koos ja kodulehel leiduv veebikaart, mis positsioneerib kuuseotsija asukoha ning näitab lähimaid kohti, kust tohib jõulupuud langetada.

Ülevaade kuuskede ostust üle Eesti aastatel 2008–2021

2008: 5200

2009: 5000

2010: 4600

2011: 7000

2012: 7600

2013: 8700

2014: 9600

2015: 9800

2016: 11 500

2017: 10 100

2018: 9700

2019: 9700

2020: 10 577

2021: 9290