Ilmus The Weekndi muusikavideo loole "Gasoline"

Hiljuti tuli Kanada muusik The Weeknd välja oma stuudioalbumiga "Dawn FM". Nüüd ilmus ka plaadilt pärit loole "Gasoline" muusikavideo.

Muusikavideos kõnnib The Weeknd läbi rahvarohke tantsupõranda. Küll aga ei näe artist videos välja õnnelik ning mööda tema põski voolavad pisarad. Samuti on artistile grimmiga aastaid juurde lisatud, just nagu tema albumi "Dawn FM" kaanefotol.

"Gasoline'i" muusikavideo on järg artisti hiljuti ilmunud "Sacrifice" ja möödunud aastal ilmavalgust näinud "Take My Breath" muusikavideotele.