Jaan Martinson reastas möödunud aasta parimad krimiromaanid

"Meeletult hea krimiaasta oli," tõdes Jaan Martinson ja lisas, et eesti keeles ilmus ligikaudu 200 uut krimiromaani. Küll aga ei jõudnud Martinson kõiki ilmunud teoseid läbi lugeda.

1. koht Jo Nesbo "Kuningriik" ja "Poeg"

Esikohale ei suutnud raamatusõber Martinson valida ainult ühte teost. Küll aga teadis ta, et Jo Nesbo teosed "Kuningriik" ja "Poeg" väärivad mõlemad esimest kohta. "Ta on geenius," rääkis Martinson autorist.

Raamat "Kuningriik" on oma loomult psühhotriller. "Tegevus toimub minevikus ja olevikus," ütles Martinson. "Poeg" jutustab loo mõrvarist ja narkomaanist, kes põgeneb vanglast, et välja uurida, miks suri tema politseinikust isa.

2. koht Georges Simenon "Maigret ja tema surnu"

"Ta näitab ära, kuidas üks politseinik võtab ühe tapetu sedavõrd südameasjaks, et sellest saab tema surnu, ja ta teeb kõik endast oleneva, et tõe jälile jõuda," kirjeldas Martinson teost.

3. koht Pierre Lemaitre "Alex"

Teel koju röövitakse peategelane Alex, kes pannakse rottidele söödaks. Alexit proovib leida politseinik, ent kui talle tundub, et on peategelasele juba lähedal, kaob Alex uuesti.

4. koht John Grisham "Vahimehed"

"Siin ta kirjeldab ühte seltskonda, kes päästavad vanglast süütuid, kes on süüdi mõistetud," rääkis Martinson ja lisas, et vanglast üritatakse päästa inimesi, kes peavad õige pea suunduma elektritooli või kannavad eluaegset vanglakaristust.

"See on kirjeldatud 63 tegeliku juhtumi põhjal," mainis raamatusõber.

5. koht Ferdinand von Schirach "Collini juhtum"

Romaani on kirja pannud jurist Ferdinand von Schirach. "Siin ta näitab ära, kuidas Saksamaal tehakse seadusi, mis aitavad ja päästavad teatud kontingenti." Nii tapab raamatus tööline vanema härrasmehe. Advokaat, kes tapetud meesterahvast tundis, peab leidma tõe.

6. koht Anders Roslund "Magahästi"

Raamatusõbra sõnul on tegemist raamatuga, mida inimene ei saa rahulikult lugeda. "See on paras õudusromaan," rääkis Martinson ja lisas, et autor suudab väga täpselt kirjeldada maailmas toimuvat. Nii näiteks ei mõista pedofiil, miks maailmas ei saada aru, et tema ja ta kuueaastase tütre vahel on armastus, mitte lapsepilastus.

7. koht Jan Weiler "Kühnil on tegemist"

"Tegelikult on see ühe tavalise mehe pereromaan," sõnas raamatusõber. Pereelu kõrval toimub aga tema elupaigas ka ootamatuid sündmusi. Nii kaob lähedusest ootamatult üks tüdruk ning oma koduaiast leiab Kühn hoopis laiba.

8. koht Belinda Bauer "Blacklands"

"See on väga huvitav duell. On noor poiss, kes tahab leida oma 11-aastaselt kadunud onu, kelle väidetavalt tappis sarimõrvar." Nii kaevab poiss pidevalt auke, et leida laip, kuid tema töö ei kanna vilja. Lõpuks otsustab peategelane ühendust võtta vanglas oleva kurjategijaga. Kirjade teel hakkab pihta üks lõputu malemäng.

9. koht Natan Dubovitski "Nulli lähedal"

Romaani tegevus toimub 1990. aastate Venemaal. Martinsoni sõnul räägib romaan sellest, kuidas on võimalik kirjandusega raha teenida. Kuigi esialgu võib tunduda kirjeldus igav, läheb selle tegevus Martinsoni sõnade kohaselt märksa huvitavamaks ja pöördelisemaks.

10. koht Agatha Christie "Kesktalvised mõrvad"

"Agatha Christie lühilood hakkavad lõpuks eesti keeles ilmuma," ütles Martinson ja lisas, et loodab, et kunagi on võimalus eesti keeles lugeda kogu Christie kirjandust.

"Mõni ei suuda 500 leheküljega nii palju öelda kui tema suudab kümnega."

11. koht Boriss Akunin "Lihtsalt Masa"

Detektiivi üksi jäänud abiline Masa suundub Jaapanisse ja tutvustab läbi krimiromaani lugejale Jaapani kuritegelikku kultuuri. "Täitsa kultuurne lugemine," kirjeldas Martinson.

12. koht A.K Turner "Kehakeel"

Romaani tegevus leiab aset lahkamissaalis. Peategelaseks on gootitüdruk, kes on seisukohal, et suudab surnuid mõista ning nendega suhelda. Ühel hetkel satub lahkamislauale daam, kes väidetavalt oli vanni uppunud. Küll aga ei usu seda tüdruk ning hakkab asja uurima.

Lisaks ei piirdunud raamatusõber ainult välismaise kirjandusega, vaid tõi saates välja ka ühe kodumaise krimiromaani. Selleks oli Birk Rohelennu "Kes tappis Otto Mülleri?". "Ta on tõesti arenenud väga heal tasemel krimikirjanikuks," kiitis Martinson autorit.