Räppar Fenkii avaldas videosingli "Paranoia"

"Laul räägib loo ühest ebakindlast suhtest, milles puudub kõige olulisem – usaldus. Oma elule tagasi vaadates on see kindlasti midagi, mida olen ise kogenud, mis on põhjustanud vaidlusi, pisaraid, lahkuminekuid," selgitas räppar.

"Kuigi teema võib tunduda üsna traagiline või isegi dramaatiline, siis laul jutustab seda lugu pigem koomiliselt, irooniliselt – dance house'i rütmis," lisas ta.

Loole valmis ka muusikavideo, mille produtseeris Fenkii ise koos Vita Pictura meeskonnaga. Video valmimise protsess oli võrreldes eelmiste videoprojektidega tunduvalt pikem ning võttis enda alla suisa mitu nädalat, märkis Fenkii.

"Muusikavideo tootmine "Paranoiale" oli samuti midagi uut, sest see on esimene Fenkii muusikavideo, millel on süžee. Filmimine kestis kokku neli päeva, mis on kõigi varasemate avaldatud videotega võrreldes oluliselt pikem," kirjeldas räppar.

"Näitlemine on miski, millega ma ei teadnud, kas ma saan hakkama – ega sa ei tea ju kunagi enne, kui ei proovi," tõdes ta.

""Paranoia" tuleb välja pärast kaheksakuulist pausi, mis oli täis tööd, stressi, kahtlusi, vaidlusi ja pisaraid, kuid õnneks mitte ühtegi lahkuminekut – jäägugi nii," jätkas Fenkii.

"Mulle meeldiks, kui te vaataksite videot ja annaksite teada, kui olete kunagi kogenud oma suhtes usalduse puudumist."

Vene juurega Serj Rimma ehk Fenkii avaldas oma debüütsingli "Saame tuttavaks" 2020. aastal, eelmise aasta kevadel ilmus koostöös 5Miinuse Põhja-Koreaga lugu "Bangkok".

Viimased seitse aastat on Fenkii töötanud videoproduktsiooniga tegelevas ettevõttes Vita Pictura ja seetõttu on seadnud ka oma muusikavideotele kõrged standardid.