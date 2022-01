"Lastega kodus" näitlejad meenutavad varalahkunud Bob Sagetit

Bob Saget saavutas ülemaailmse kuulsuse pärast seda, kui astus üles Danny Tanneri osatäitjana perekomöödias "Lastega kodus". Sari jooksis USA teleekraanidel aastatel 1987-1995.

Näitlejat ja koomikut jäi leinama komöödiamaailm ning paljud tema Hollywoodi kolleegid väljendasid šokki ja kurbust. Nende hulgas olid ka tema kolleegid sarjast "Lastega kodus", kes jagasid sotsiaalmeedias ühisavaldust.

"35 aastat tagasi tulime ekraanidele teleperena, aga tegelikult saime tõeliseks perekonnaks. Ka nüüd kurvastame ühtse perena," seisis avalduses, millele kirjutasid alla John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron-Bure, Jodie Sweetin, Lori Loughlin, Andrea Barber, Scott Weinger, sarja looja Jeff Franklin ning Ashley ja Mary-Kate Olsen.

"Bob ajas meid naerma, kuni me nutsime. Nüüd voolavad meie pisarad kurbusest, aga ka tänutundest meie armsa, lahke, lõbusa ja kalli Bobi kaunite mälestuste eest," oli kirjas ühisavalduses.

Aastaid hiljem astus Tanner üles ka Netflixi loodud sarja järelloos "Fuller House". Sari kestis neli hooaega ja lõppes 2020. aastal. See tõi kokku enamiku originaalsarja näitlejatest, kes naasid oma tavapärastesse rollidesse.

Küll aga ei piirdunud kõik näitlejad ainult ühisavaldusega. Sarjas onu Jesse'i rollis üles astunud John Stamos kirjutas Twitteris, et ta on Sageti lahkumisest löödud.

"Mul ei ole kunagi olnud teist sellist sõpra nagu tema. Ma armastan sind nii väga, Bobby," kirjutas Stamos.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.