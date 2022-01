Suri Kambodžas maamiine otsinud hamsterrott Magawa

Pisikese looma surmast teatas Belgia heategevusorganisatsioon APOPO, mis tegeleb loomade haistmise treenimisega inimelude päästmiseks. Magawa oli oma töös edukaim rott, keda organisatsioon kunagi treeninud on. Ta suutis tenniseväljaku suuruse ala läbi otsida poole tunniga ja edukalt vahet teha maamiinil ning muul metallil. Inimesel läheks selleks metallidetektoriga kuni neli päeva.

2020. aastal pälvis Magawa oma vapruse ja pühendunud töö eest Suurbritannia loomade heategevusorganisatsioonilt PDSA kuldmedali. Seda peetakse kõrgeimaks vapruse tunnustuseks loomale ja Magawa oli organisatsiooni 77 tegevusaasta jooksul esimene, kes tunnustuse pälvis.

We received the sad news that #PDSAGoldMedal recipient, Magawa the HeroRAT, passed away over the weekend. In celebration of his life, watch his amazing story, saving lives in Cambodia through his landmine detection skills: https://t.co/QlrDQXh5Ao



R.I.P Magawa ❤️ pic.twitter.com/x8u4MVoW9A