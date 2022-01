Näitleja Betty White'i järgi nimetatakse aina enam loomi

Pärast Betty White'i surma on mitmed loomade varjupaigad avaldanud austust näitlejale ning meenutanud teda kui inimest, kes pidas lugu loomadest. Nii on paljud loomasõbrad hakanud enda lemmikuid nimetama just lahkunud näitleja järgi. Betty nime kannavad nüüd näiteks mõningad koerad, kassid ning isegi eesel.

Texases asuv loomade varjupaik sai pidevalt annetusti Betty White'i nimeliselt kodanikud. Kuigi varjupaiga omanik rõhutas, et tegu võib olla ükskõik, millise nimekaimuga, arvavad nad siiski, et tegu oli päriselt näitlejaga.

"Paljud inimesed ütlesid, et see võib olla ükskõik milline Betty White, kuid tšekid tulid tema majast a seejärel hakkasid tulema tema haldusfirmast," ütles Peaceful Valley tegevdirektor Mark Meyers.

Jõulude ajal sündis varjupaika eesel ning esialgu ei osanud organisatsiooni liikmed vastsündinud loomale nime panna. Küll aga oli nende nimevalik selge, kui nad kuulsid kurba uudist Betty White'i surmast. Nii teadsid varjupaiga liikmed kohe, et eesel tuleb nimetada lahkunud näitleja järgi. Kuigi eesli täispikk nimi on Betty White-Ludden, kutsuvad enamik teda hellitavalt lihtsalt Bettyks.

Samuti on Betty White nime andnud ka mitmele koerale. Isegi organisatsioonid, kellel pole otsest seost White'iga, lähevad kaasa uue nimetrendiga. Lõuna-Carolinas Pawleysi saarel asuva ettevõtte All4Paws Animal Rescue töötajad arvasid, et Betty on ideaalne nimi armsale kutsikale, kes päästeti autõnnetusest umbes samal ajal, kui näitlejanna suri.

Samuti sai endale Betty White'i järgi nime külma käest päästetud koer. Lisaks kutsus varjupaik inimesi üles toetama hädasolevaid loomi. Nii on sotsiaalmeedias levima hakanud kampaania #BettyWhiteChallenge, mis julgustab annetajaid rahaliselt toetama varjupaiku ja muid loomadega seotud organisatsioone.

Meet Betty White, the @HoustonHumane's newest pup. She was found wandering Houston streets during the freezing cold, just days after the legendary actress died. The #BettyWhiteChallenge is asking people to donate to animal shelters, in honor of the beloved icon. @KHOU pic.twitter.com/KkvOwpt8Xj