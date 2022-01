Kaarel Raud Neon Firi debüütalbumist: plaat polnud valmiski, aga ma olin juba rahul

Viieliikmeline ansambel Neon Fir avaldas detsembris debüütalbumi, mille valmistamine kestis kaks aastat. Bändi kitarrist Kaarel Raud ütles, et album on hästi vastu võetud nii kuulajate kui ka teiste muusikute poolt.

Bändi liikmed said kokku Otsakoolis. "Kogemata avastasime hiljem, kui olime juba bändi teinud, et oleme Otsakooli algusest saadik esinenud selle sama koosseisuga," rääkis bändi kitarrist Kaarel Raud Raadio 2 hommikuprogrammis. Solist Eeva Trei lisas, et kõik arvestusedki said koolis sama seltskonnaga tehtud.

"Peaaegu kõik meist kooli ka lõpetasid, aga et olla lahe bänd, siis tuleks muusikakool mitte lõpetada. Me määrasime trummari selleks, kes ei lõpeta," ütles Kaarel.

Bändi debüütalbum ilmus detsembris ja selle valmimine võttis Eeva sõnul aega kaks aastat. "Oma esimese live'i tegime kaks aastat tagasi juunis ja siis oli kogu repertuaar juba olemas, lihtsalt oli väga huvitav saada salvestatud kujul seda toimima, sest see kogu aeg eksisteeris prooviruumis," rääkis ta. Kaarli sõnul sai albumi kondikava valmis suhteliselt kiiresti. "Lõpuks saime selle päriselt kokku 2019. aasta detsembris. Märtsis ja aprillis lood ühel või teisel kujul juba eksisteerisid."

Albumi produtseeris Hyrr Innokent Vainola ja selle visuaali lõi kunstnik Paulina Belik. "Kõige huvitavam oli kunsti tegemise protsess. Leidsime Instagramist kunstniku, kelle kogu meedia oli inglise keeles, nii et esimese asjana hakkasime inglise keeles suhtlema ka. See keelebarjäär osutus kohutavalt raskeks ja me ei saanud lõpptulemust kätte. Siis kutsusime ta oma plaadiesitlusele ja esimese asjana ütles ta, et räägib tegelikult eesti keelt ka, aga tahtis keelepraktikat teha. See oli väga hea tüng ja lõpptulemusega oleme väga rahul," sõnas Eeva.

Kaarli sõnul on album hästi vastu võetud. "Oleme olnud paaris lehes ja muusikutele on plaat meeldinud," sõnas ta. Muusik ütles, et nad on teiste artistide seas niivõrd fännatud, et Neon Firist on saanud armastatuim asendusbänd. "Meil oli oma päris plaadiesitlus just ära olnud ja järgmisel hommikul tuli kiri, et kas me ei tahaks plaati järgmisel päeval uuesti esitleda. Ans. Anduril oli just plaat ilmunud ja neil oli vaja soojendajat," meenutas Kaarel.

Debüütalbumi ilmumine on Kaarli sõnul parim asi üldse. "Plaat polnud valmiski, aga mina olin kogu asjaga juba rahul, sest Robert Linna on väidetavalt meie suurim fänn. Rohkem polnudki pärast seda vaja teha," ütles ta ja lisas, et bänd valmistab stuudios juba uut muusikat.

Neon Firi koosseisu kuuluvad laulja ja laulusõnade autor Eeva Trei, Miina Adermann klahvidel ja taustavokaalidel, Kaarel Raud kitarril, Paul-Gunnar Loorand bassil ja Harald Soosalu trummidel.