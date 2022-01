Selgusid Eesti Laulu poolfinaalide koosseisud

Eesti Laulu poolfinaalides astub sel aastal üles 20 artisti, kes lõppvõistlusele pääsesid esmakordselt toimununud veerandfinaalide teel. "Tulemas on kolm kontserti, kus lisaks tänavustele võistlejatele astuvad publiku ja televaatajate ette ka mitmed teised tuntud kodumaised artisti," lubas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Üllatusi on oodata ka saatejuhtide osas, kes avalikustatakse teisipäeval õhtul "Ringvaates". "Selline paar pole koos publiku ette veel kunagi ette astunud," vihjas Rahula.



Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril Saku suurhallis, otsustav finaal toimub 12. veebruaril. Kõikidele Eesti Laulu kontsertidele saab pileti soetada Piletilevist. Mõlemast poolfinaalist pääseb vaatajate ja žürii häältega edasi viis artisti ja varasema 12 artisti asemel hakkab finaalis tiitlit püüdma nüüd kümme osalejat.



I poolfinaali koosseis tähestiku järjekorras

1. Alabama Watchdog "Move On": autorid Ken Einberg, Taaniel Pogga, Sven Seinpere

2. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab": autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov, Grete Paia

3. Elina Nechayeva "Remedy": autorid Sven Lõhmus, Elina Nechayeva

4. Elysa "Fire": autorid Linnea Deb, Ellen Benediktson, Andreas Stone, Elisa Kolk, Indrek Rahumaa

5. Helen "Vaata minu poole": autorid Karl Killing, Gevin Niglas, Merili Käsper, Helen Randmets

6. Kaia-Liisa Kesler "Vaikus": autorid Kaarel Orumägi, Kaia-Liisa Kesler

7. Merilin Mälk "Little Girl": autor Karl-Ander Reismann

8. Ott Lepland "Aovalguses": autorid Ott Lepland, Maian Anna Kärmas, Karl-Ander Reismann

9. Stig Rästa "Interstellar": autorid Stig Rästa, Victor Crone, Herman Gardarfve, David Lingren Zacharias, Fred Krieger

10. Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind": autor Frants Tikerpuu



II poolfinaali koosseis tähestiku järjekorras

1. Anna Sahlene "Champion": autorid Anna Sahlene, Nicklas Eklund, Dagmar Oja, Kaire Vilgats

2. Black Velvet "Sandra": autor Sven Lõhmus

3. Boamadu "Mitte kauaks": autorid Peeter Priks, Keith Mutvei

4. Evelin Samuel "Waterfall": autorid Glen Pilvre, Priit Pajusaar, Katrin Pärn

5. Jaagup Tuisk "Kui vaid": autorid Jaagup Tuisk, Rita Bavanati, Lauri Räpp

6. Jyrise "Plaksuta": autorid Rauno Jürise, Tuomas Lehtinen, Mairo Virolainen, Sander Valge

7. Maian "Meeletu": autorid Maian Lomp, Gevin Niglas

8. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This": autorid Paula Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Elisabeth Tiffany Lepik, Ralf Erik Kollom

9. Pur Mudd, Shira "Golden Shores": autorid Madis Sillamo, Oliver Rõõmus, Joonatan Siiman, Kasper Krogh Vestergaard, Nikolaj Toth Andersen

10. Stefan "Hope": autorid Stefan Airapetjan, Karl-Ander Reismann



Eesti Laul 2022 poolfinaale ja finaale vahendavad telekanalid ETV ja ETV+ ning Raadio 2. Veebis saab ülekandeid jälgida ERR.ee portaali vahendusel. Kõik Eesti Laulu uudised leiab kodulehelt www.eestilaul.ee.