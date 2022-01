Selgusid Eesti Muusikaauhinnad 2022 nominendid

NOMINENDID (tähestikulises järjekorras)

Aasta debüütalbum

Maris Pihlap – "What Have You Become?"

Noep – "No Man Is An Island"

Wateva – "Disposable Society"

Aasta alternatiiv-/indie-album

Erki Pärnoja, Collegium Musicale – "Anima Mea"

Janek Murd – "Viiv"

Ouu – "Saint Frotee"

Aasta autorilaul/rahvalik album

Jaak Johanson – "Sisemeri Silmini"

Jalmar Vabarna – "ID"

Sten-Olle – "Rapla"

Aasta elektroonikaalbum

Bert On Beats – "Eight"

Maarja Nuut – "Hinged"

Wateva – "Disposable Society"

Aasta etno-/folkalbum

Curly Strings – "Pidu meis eneses"

Duo Ruut – "Kulla kerguseks"

Puuluup – "Viimane suusataja"

Aasta hiphop-/räpp-/R&B artist

Genka ja Dew8

Villemdrillem

Yasmyn

Aasta jazz-album

Joel Remmel Trio – "Kevad"

Susanna Aleksandra – "The Siren"

Tõnu Naissoo Electric Trio – "Different Directions"

Aasta metal-album

ÆØNS – "The Rotten Unknown"

Mört – "Pangetäis bängereid"

Nihilistikrypt – "Diemension"

Aasta popartist

5Miinust

Daniel Levi

Noep

Aasta rock-album

Ans. Andur – "Uus palav päev"

Dead Furies – "Midnight Ramble"

The Boondocks – "Soup Can Pop Band"

Aasta naisartist

Liis Lemsalu

Maarja Nuut

Yasmyn

Aasta meesartist

Ivo Linna

Jüri Pootsmann

Noep

Aasta ansambel

5Miinust

Curly Strings

Puuluup

Aasta muusikavideo

5Miinust – "Koptereid"

Noep – "Kids" (feat. Emily Roberts)

Tommy Cash – "Racked"

Aasta parim laul

5Miinust – "Koptereid"

Jüri Pootsmann – "Magus Melanhoolia"

Noep – "Kids" (feat. Emily Roberts)

Rita Ray – "Love Ain't The Same"

Smilers – "Tee mis sa tahad"

Aasta album

Erki Pärnoja, Collegium Musicale – "Anima Mea"

Genka ja Dew8 – "Oleg"

Noep – "No Man Is An Island"

Puuluup – "Viimane suusataja"

Yasmyn – "Yasmyn"

Aasta klassikaalbumi kandidaadid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad

Aasta heliloomingu album

"Heino Eller. Complete Piano Music. Volume Seven"

Esitaja: Sten Lassmann

Aasta kammermuusika album

"Strings Attached.The Voice of Kannel"

Esitaja: Anna-Liisa Eller

Aasta koorimuusika album

"Alfred Schnittke. Choir Concerto, Three Sacred Hymns. Arvo Pärt. Seven Magnificat-Antiphons"

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Kaspars Putniņš

Aasta sümfoonilise või lavamuusika album

"Sergei Rachmaninoff. Eduard Tubin. Works for Piano and Orchestra"

Esitajad: Mihkel Poll, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Mihhail Gerts

Eesti Muusikaauhinnad 2022 võitjad selguvad kolmapäeval, 26. jaanuaril Alexela kontserdimajas toimuval galal, mille õhtujuhid on Liis Lemsalu ja Daniel Levi Viinalass.