Jaagup Tuisk "Tähtede lava" osalejatele: tehke seda, mis teile endale meeldib

"Mul pole olnud varem sellist võimalust telesaadet juhtida ja pean ütlema, et väga vinge on!" rääkis Jaagup Tuisk "Vikerhommikule". Kuigi neli saadet on juba filmitud, ootab Jaagupit ees veel üks eneseületus - finaal otsesaatena.

Jaagupi sõnul on lauluvõistlusele kokku tulnud väga andekad noored. "Näen ka enda ja nende laste vahel paralleele, sest olen ise "Laulukarussellis" käinud. Neil on sära silmis ja näha on, et nad naudivad," ütles ta.

"Laulukarussell" oligi Jaagupi esimene ülesastumine teles. Hiljem on ta osa võtnud saatest "Eesti otsib superstaari" ja konkursist Eesti Laul. "Lapsena ei pruugi aru saada, et oled kuskil telesaates, ei pruugi isegi olla nii palju seda kaameranärvi, mis hiljem tuleb. See annab kindlasti hea esimese hüppelaua," sõnas Jaagup. Ka saatejuhina annab võistlus talle võimaluse katsetada ja proovida uusi asju. "Saan vaadata, kas tulen saate juhtimisega toime. Mulle on alati see põnev tundunud ja seda katsetada on eriti äge."

Noortele võistlejatele soovitas Jaagup minna oma teed ja mitte kuulata teiste arvamusi. "Nende konkursside juures on tähtsaim mitte väga hoolida teiste arvamusest ja mitte teha oma otsuseid selle põhjal, mis sinu arvates teistele meeldib. Tee seda, mis meeldib sulle endale - see on kõige tähtsam," sõnas Jaagup.

"Tähtede lava" on ETV eetris pühapäeviti kell 18.45.