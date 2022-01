Tallinnas Nõmmel püüab pilku koduaeda ehitatud lumekindlus

Nõmmel elav Remo Koonik on ehitanud oma aeda lumest kindluseid juba aastaid. Kuigi soojade ilmade ja vähese lume tõttu on olnud ehitusel ka pikemaid pause, siis selleaastane lumerohkus ja külmad ilmad on võimaldanud ehitada rekordsuuruses kindluse. Nii ei piisa enam ehituseks vaid oma aia lumest, vaid tuleb kõrval asuva kooli õuelt juurde hankida.

"Ma arvan, et kool lubab mul seda kasutada, et ma toon nende aiast. Ja traktoristidega on lepitud, et lükkab selle korralikult kokku ja patsutab peale ka veel niimoodi, siis saab saega kohe ligi," rääkis Koonik "Aktuaalsele kaamerale".

Kooniku sõnul on kindluse ehitamine loominguline protsess ja nii ei ole ehituse alguses ees kindlat skeemi. Enamuse lumetükkidest saab saagida vastavalt vajadusele parajaks. Samas leidub ka keerulisemaid detaile, näiteks lambikupli järgi tehtud kaunistus.

Alguse sai aga kõik väikesest lumekünkast. "Ma tegin siia ühe künka, et saaks lapsed liugu seal lasta, üle kümne aasta tagasi. Ja sinna oli siis vaja mingit ilustust juurde. Trepp oli vaja teha, et üles saada ja siis tornid olid järgmised. Siis oli kümme aastat vahet, lapsed on suured, peale minu ei kelguta siin enam keegi. Aga mu vennal on kolm väiksemat last ja neile väga meeldib," rääkis Koonik.

"Mulle väga meeldib siin ronida ja siin käia, autosid näeb hästi ülevalt," ütles Harri.

"Turnida siin nende kohtade peal. /.../ Sealt auto katuselt saab lasta liugu," rääkis Anette, mis temale lumekindluse juures meeldib.

Lisaks pererahvale pakub kindlus huvi ka teistele möödujatele.

"Vaatad siit üle niimoodi, siis kaks fotoaparaati on sinu poole. Ma ei näe, mis seal taga toimub," ütles Koonik.

Tema sõnul on ka mõni võõras laps läinud kindlusse seiklema. "Nad võivad sisse tulla ja see on täitsa okei. Lapsed tahavad ju seestpoolt ka näha, on siin mõni koobas äkki," sõnas ta.

Kui ilmad lubavad, laieneb Kooniku sõnul kindlus sel aastal veelgi.