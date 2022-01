Vilen Künnapu: põhiline on, et arhitektile oma töö meeldiks

Kadrioru Plaza ärihoone arhitekt Vilen Künnapu loomingut on nii kritiseeritud kui ka südamest kiidetud. Mehe sõnul on kõige tähtsam see, et arhitektile endale töö meeldiks.

"Kui teeme töid, siis põhiline on, et kuidas endale meeldib. Kui meeldib, siis on juba korras," rääkis Vilen Künnapu "Ringvaates". Mida aeg edasi, seda rohkem on arhitekti sõnul ka Kadrioru Plaza pooldajaid. "Sellel majal on võim sees. Pole tal häda midagi," tõdes mees.

Künnapu ütles, et hoonel on kõik traditsioonilise arhitektuuri elemendid. "Värv on ju alati olnud, Tallinn oli vanasti väga värviline. Aknad on erikujuga, aga kui maja on hästi lihtne, siis võid akendega teha, mida tahad. Jääbki mulje, et need on sinna juhuslikult visatud," rääkis mees.

"Me oleme professionaalid ja teeme seda, mida alati teinud. See, et mõni inimene pole arhitektuurilugu uurinud, on tema viga. Me teeme seda suure vaimustuse ja armastusega ning see paistab välja," ütles Künnapu ja lisas, et mõnele inimesele võib seda tõesti liiga palju olla.

Ka tigutorn Tartus on omamoodi skandaalne ehitis, sest detailplaneeringus kirjas olevast sai hoone 19 meetrit pikem. "Tartlased olid nii vahvad ja kuidagi tehti nii, et 70 meetrini, mis lubatud, oli see maja, ülejäänud 19 meetrit aga skulptuur. Tartlastel oli julgust see ära teha, nad said aru, et see on hea asi. Tallinnas me kardame igat asja," ütles Künnapu.