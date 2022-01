Reikopi seiklused Mehhikos: pühad krokodillid ja pidu liinibussis

"Ma kasutasin võimalust ja mul õnnestus Mehhikosse minna. Tavaliselt on see väga kallis - öö hotellis maksab 200 dollarit, aga kuna Ameerika turistid reisivad praegu vähe, siis hinnad olid väga palju langenud," rääkis Reikop. Nii saigi ta hotellis öö veeta vaid 70 euroga.

Reikop rääkis, et Mehhikos lausa ülistatakse krokodille. "Bussipeatuses on hoiatavad sildid, et ettevaatust, krokodill võib tulla. See pole nali. Vähe sellest, et krokodilli ei tohi sööta, ei tohi teda ka kimbutada, kui ta sind ründama tuleb, sest nad on kaitse all," rääkis ta. Krokodillidega Reikopil siiski kohtuda ei õnnestunud, küll aga nägi ta esimest korda vabas looduses pelikani ja koolibrid.

Mehhikost võttis Reikop kaasa ka korraliku kultuurielamuse, sest külastas maailma suurimate hulka kuuluvaid püramiide. Vaid Frida Kahlo majja ei õnnestunud tal piletit saada. "Frida Kahlo on Mehhiko sümbol, teda on igal pool. Ta on suur turismiartikkel," ütles Reikop.

Suure toidunautijana pidi Reikop aga pettuma - mehhiko toit ei pakkunud neid elamusi, mida ta ootas. "Toidul polnud absoluutselt mingit maitset. Mehhiko toit on ilmselt nagu itaalia toit - see maitseb igal pool mujal paremini kui asukohariigis," sõnas saatejuht.

Toreda elamusena tõi ta välja ka õhtuti liinibussides toimuvad peod. "Inimesed sõidavad bussiga ja muusika mängib. Bussid on ääreni täis, trügid end bussi ja proovid istuda, siis krapsab üks mees kitarriga sisse ja musitseerib veerand tundi," imestas ta.