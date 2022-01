Selgusid 2021. aasta parimate pressifotode nominendid

Konkursile laekus 61 osalejalt 668 fotot, mis kandideerisid neljas kategoorias: uudis, olemus, portree ja sport. Võitjad tehakse teatavaks pressifoto näituse avamisel ja auhinnad antakse üle Eesti meediaettevõtete liidu korraldataval pressipeol 17. veebruaril.

Žürii esimees oli Eesti Ekspressi peatoimetaja Merili Nikkolo. Eestist olid fotosid hindamas fotoajakirjanik Erik Peinar ja ajakirjanik ning tegevtoimetaja Hanna-Hulda Reinkort. Välismaised žüriiliikmed olid seekord Berliinis tegutsev tänava- ja dokumentaalfotograaf Nikita Teryoshin ning Helsingin Sanomat fototoimetuse juht Markku Niskanen.

Aasta pressifotod 2021 nominendid:

Uudis

Matus ja meeleavaldus Autor/allikas: Henri-Kristian Kirsip, Delfi/ Ekspress Meedia

Koroonavastaste meeleavaldusega samal ajal toimus ka matus. Vähesed meeleavaldajad, need kes märkasid, langetasid kirstu väljatoomise hetkeks lipud ja pead.

Meeleavaldus Navalnõi toetuseks Autor/allikas: Madis Veltman, Postimees

Meeleavaldus Vene võimude poolt vangistatud Aleksei Navalnõi toetuseks Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna ees.

Tähelepanu keskpunktis Autor/allikas: Kiur Kaasik, Eesti Päevaleht/ Ekspress Meedia

Pikk ja halva maiguga presidendi otsimise saaga leidis siiski õnneliku lõpu, kui 31. augustil valiti 72 poolthäälega järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks Alar Karis.

Olemus

Jumalate vahetus Autor/allikas: Elmo Riig, Sakala/ Postimees Grupp

Kõpu kiriku altari ümbruses tegutsevad restauraatorid, et konserveerida altariseina maalinguid. Altarimaal võeti kunstiakadeemia professori Hilkka Hiiopi juhendamisel seinalt maha, ehisraamist välja ning viiakse Tallinna uuringutele.

Sinimustvalgelt punasel vaibal ühel sammul tulevikule vastu Autor/allikas: Andres Putting, Delfi/Ekspress Meedia

11.10.2021 astus ametisse uus president Alar Karis ja koos lahkuva president Kersti Kaljulaidiga sammuti üle punase vaiba. Mõlemad vastu oma uuele tulevikule, koos Eestiga.

Matusepäev. Enam hullemaks minna ei saa Autor/allikas: Liis Treimann, Äripäev

Suremine on Eestis tõusutrendis. Covid-19 pandeemial on selles oma roll, lisaks otsesele mõjule ka see, et vahepeal oli arstiabi kättesaadavus piiratud. Surm ja sellega seonduv on Eestis tabuteema. Fotolugu sellest, mis järgneb lahkumisele.

Portree

Palved looduse heaks Autor/allikas: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja/ Postimees Grupp

Ukrainlasest munk Anatoli Ljutjuk tuli Eestisse kirikut ehitama ja jäi. Ta usub, et eestlased ja ukrainlased on paljuski sarnased ning soovitab lastele rohkem muinasjutte lugeda.

Müürilehe uus peatoimetaja Aleksander Tsapov Autor/allikas: Kiur Kaasik, Eesti Päevaleht/ Ekspress Meedia

Müürilehe uus peatoimetaja Aleksander Tsapov.

Kabuli raamatukaupmees Autor/allikas: Erik Prozes, Postimees

Kabuli raamatukaupmees Ezatullah Zawab (55) ja teda poes abistav poeg Autallah, kes järjekordse elektrikatkestuse ajal õlilambiga oma isa portree jaoks valgustab. Samasugune pimedus on Talibani võimule tulekuga laskunud ka sealsele vaimuelule, mida siiski Ezatullahi sarnased inimesed elus hoida püüavad.

Sport

Ei ole halba suusailma Autor/allikas: Argo Ingver, Delfi/Ekspress Meedia

Käärikul toimunud suusaorienteerumise maailmameistrivõistlused tõid Eestile medalisaju ja raja suusaolud olid kohati muutumas nullilähedaseks. Sander Pritsik pidi seda omal käel tundma, kui tegi veidike vale raja valiku.

Pärnumaa ja Läänemaa meistrivõistlused maadluses Autor/allikas: Urmas Luik, Pärnu Postimees/ Postimees Grupp

Noortele on võistlemine oluline koht, kus treenida võistlusnärvi.

See on võit, olümpiavõit! Autor/allikas: Tairo Lutter, Postimees

Eesti epeenaiskonna(vasakult Erika Kirpu, Irina Embrich, Julia Beljajeva, Katrina Lehis) esimesed emotsioonipursked olümpiavõitjatena Tokyo 2020 olümpiamängudel aastal 2021.