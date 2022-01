Kadi Jaanisoo-Kuld: "Selge pilt" toob ekraanile teemad, mis puudutavad igaüht

"Uuel hooajal on uued teemad ja inimesed, kes üheteistkümnes saates oma lugusid meile räägivad. Need teemad ja lood võivad tunduda hästi igapäevased, aga selles asja mõte ongi - kui esimesel hooajal käisime mööda häireid, siis teisel hooajal on teemad laiemad ja puudutavad meist igaüht," rääkis Kadi Jaanisoo-Kuld "Vikerhommikus".

Teemad, mida uuel hooajal kajastatakse, on näiteks lahutus, lein, suitsiid ja raseduskriis. Saate ülesehitus on jäänud samaks - oma lugusid räägivad nii tuntud kui ka tavalised inimesed ning spetsialistid proovivad neid teemasid lahti muukida. Juttu tehakse teiste seas Nele-Liis Vaiksoo, Urmas Vaino ja Artjom Savitskiga.

"Meie saatesarja mõte on olnud, et kui on teema, millega keegi pusib, siis tundub, et selles ollakse täiesti üksi. Kui teemade sisse minna ja inimestega enda ümber rääkida, saab kiiresti selgeks, et sisu on asjades väga sarnane. Alati on kuskil lahendus ja kunagi ei pea millegagi üksi pusima. Meie juhtmotiiv on näha valgust seal, kus seda esmapilgul kohe ei näe," rääkis saatejuht.

Keeruliste teemadega on raske leida ka inimesi, kes nendest hea meelega rääkida tahaksid. Kadi tõdes, et ta on ilmselt kõik Eesti tuntud inimesed poole aasta jooksul läbi helistanud. "Kui alustasin, lendasin lihtsalt peale ja ütlesin, et küll saame. Mingi hetk tuli strateegia mõelda ja mõistsin, et pean sõitma selle vähese eduelamuse peal, sest kes ikka tahab väga keerulisest teemast oma elus rääkida," tõdes naine. Need inimesed aga, kes on olnud valmis kaasa lööma, on seda Kadi sõnul teinud särasilmselt.

"Vahepeal olen mõelnud, miks me seda teeme, aga kui inimesed ütlevad, et peame neist teemadest rääkima, siis saan asja mõttest aru," sõnas naine. Saadete eest on teda palju tänatud. "Arstid, psühhiaatrid ja perearstid soovitavad patsientidel seda saadet vaadata, et kas nad tunnevad oma mured ära. Ka koolis ja töökohtadel on meie saateid näidatud. Neid teemasid on vaja rääkida nii, et inimesel poleks ebameeldiv ega halb vaadata, sest see on liiga raske. Seda me ka teha tahame," ütles saatejuht.

"Selge pilt" alustab uut hooaega ETV-s 13. jaanuaril kell 22.05.