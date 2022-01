Anni Rahula: iga jamaga enam sotsiaalmeedias pildile ei pääse

Sotsiaalmeedia spetsialist Anni Rahula ütles, et oma platvormile tehtud postitustest kumab hästi läbi, milline inimene on ja mis tundub olevat tema bränd. Naise sõnul on sotsiaalmeedias teadlikke tegijaid üha rohkem.

"Sotsiaalmeedia tulekuga ei ole tegelikult midagi muutunud. Meie seas on olnud palju tähelepanu armastavaid inimesi ka enne, aga siis olid teised valikud – kas lähed lauljaks, näitlejaks ja nii edasi," rääkis Anni Rahula raadiosaates "R2 Pulss".

Naise sõnul on suunamudijate osas vastakaid arvamusi, kuid tegelikult saavad nad Rahula arvates suurepäraselt hakkama. "Näiteks Helen Adamson kasutab oma Instagrami justkui enda päevikuna. Ma usun, et mentaalselt aitab see teda väga palju. Ta on hästi avatud, räägib psühholoogiast ja inimesed, kes teda jälgivad, saavad kasvõi iseenda kohta rohkem teada," sõnas naine ja lisas, et teadlikke tegijaid on sotsiaalmeedias järjest rohkem. "Üha keerulisem on igasuguse jamaga pildile tulla, mulle vähemalt tundub nii, kuigi skandaal alati müüb," tõdes ta.

Rahula sõnul kumab postitustest hästi läbi ka see, milline inimene on ja mis tundub olevat tema bränd. "Kui iga postitus on koostööpakkumine, siis tekib küsimus, kas inimene tõesti armastab kõiki tooteid maailmas," ütles Rahula.

Uue projekti Edumus raames saab Rahula jagada enda kogemusi sotsiaalmeediast ja reklaamist Eesti gümnasistidega, kellel võimalik võtta valikaineid oma ala spetsialistidelt. "Sotsiaalmeedias tehakse tohutult palju koostöid ja õpilane ei pruugi tähelegi panna, et ta tarbib kogu aeg reklaami," tõi Rahula näite.

"Ma tahaksin anda edasi teadmisi, et inimene oskaks vaadata sotsiaalmeediat ja reklaami erinevate nurkade alt, aga ka võimalusena, kui tahta ise olla ettevõtja ja laiendada oma kliendibaasi," rääkis naine ja lisas, et ta soovib õpilastele anda kätte tööriistad, mille kasutamisel oleks neil sotsiaalmeediast võimalikult palju kasu. "Kindlasti käivad sinna juurde ka hoiatused, kuidas seal tark käituda oleks."

Rahula sõnul tuleks alati aru saada, mis on tegelikult postituse mõte. "Seda öeldakse ka meedia kohta – eeldatakse, et see on aus, puhas, tuleb siiralt ja täiesti kontrollitult. Tuleb teadlik olla, mida tahetakse öelda ja ka reklaamidest selle taustal, et enda psühholoogilist poolt kaitsta," rääkis Rahula.

"Võiksime täna olla juba nii teadlikud, et ei võta telefoni hommikul ärgates ja õhtul kätte, et lasta ajul sellest virvarrist puhata."