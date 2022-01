Oprah Winfrey väntab dokumentaalfilmi Sidney Poitier'st

Põhjalik film, mille Winfrey oma Harpo Productionsi ja Network Entertainmenti kaudu produtseerib, sukeldub sügavale Poitier ellu.

Poitier võitis 1964. aastal parima meespeaosa Oscari filmiga "Lilies Of The Field". Lisaks nimetati ta veel kahele Oscarile, kümnele Kuldgloobusele ja kuuele BAFTA-le.

Ulatusliku karjääri jooksul mängis Poitier filmides, nagu näiteks "Guess Who's Coming to Dinner", "In The Heat Of The Night", "To Sir, With Love", "The Defiant Ones" ja "A Raisin In The Sun".

Lisaks kõrgelt autasustatud näitlejarollidele oli Poitier ka hinnatud filmitegija, aktivist ja suursaadik. 1974. aastal autasustas teda kuninganna Elizabeth II Briti impeeriumi ordeni rüütlikomandöriga ning 2009. aastal pälvis ta Barack Obamalt vabadusmedali.