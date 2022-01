The Weeknd avaldas video loole "Sacrifice"

Kanada muusik The Weeknd avaldas muusikavideo loole "Sacrifice". Lugu on pärit artisti viimaselt albumilt "Dawn FM".

"Dawn FM" on The Weekndi viies stuudioalbum, millel teevad kaasa Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never ning Jim Carrey.

Singli "Sacrifice" sünnile on kaasa aidanud Swedish House Mafia ja Max Martin. Samuti on loos kasutatud Alicia Myersi 1981. aasta muusikapala "I Want to Thank You".

Vaata muusikavideot siit: