David Guetta avaldas koos taani muusikuga singli "Permanence"

Tegemist pole esimese korraga, kui muusikud oma jõud ühendavad. 2021. aasta detsembri ilmus muusikutel lugu "Alive Again" ning samuti andsid nad uue hingamise Sia ja Guetta tuntud hitile "Titanium".

Twitteris kirjutas DJ Morten, et Guettaga koostöös sündinud singel "Permanence" valmistab talle suurt rõõmu ning ta tunneb enda üle uhkust, et sai olla osa sellest meeskonnast.

song we released today is one the records i'm most proud of being a part of! @davidguetta