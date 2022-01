Karl-Erik Taukar: ühegi loo tekst pole juhuslik

Raadio 2 nädala resident on seekord muusik Karl-Erik Taukar. Saates tuli juttu nii Taukari loomingust, spordist kui ka uue aasta lubadustest. Samuti tõdes muusik, et ühegi kirjutatud loo tekstid pole juhuslikud, vaid peidavad endas mingil määral tõde.

Hiljuti ilmus muusik Karl-Erik Taukaril singel "Ookean". Artist tõdes, et muusika kirjutamine käib tal hoogsalt.

"Me liitusime ka moodsa sajandiga," ütles Taukar ja lisas, et kui muidu on tema bänd välja andnud lugusid, mille pikkus ulatub ligikaudu nelja minutini, siis viimatine singel "Ookean" on sellest pea poole lühem. Peagi ilmub loole ka muusikavideo.

Muusik rääkis saates, et talle meeldib kirjutada pigem kurvast kui meeldivast armastusest. Juhul, kui armastusest ei tule parasjagu lugu, mainis Taukar, et singli võib kirjutada kasvõi saunas käimisest.

"Ükski loo tekst ei ole juhuslik," ütles Taukar ja lisas, et ilmselt on maailmas rohkem õnnetuid armastuslugusid kui õnnelikke. Põhjust sellele Taukar anda aga ei osanud.

Lisaks muusika kirjutamisele leiab Karl-Erik Taukar aega ka puhkamiseks. Nii saabus ta äsja välismaalt suusareisilt. "Mäest alla suusatamine ongi mul kõige mõnusamalt välja tulnud," rääkis Taukar ja lisas, et murdmaasuusatamine tema silma niivõrd särama ei pane.

Hoolimata sellest, et mitmed Taukari kolleegid on tuleviku pärast muret avaldanud, laulja ise nii ei tunne. "Kogu aeg ei saa endal seda muret lasta peal olla." Küll aga tõdes muusik, et talle meeldib anda ka uusaastalubadusi. Kuigi lubadust Taukar saates ei avalikustanud, mainis ta siiski, et see on seotud tema loominguga.