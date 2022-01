Aprillo avaldas viimase singli peagi ilmuvalt debüütalbumilt

Eeterliku elektropopiga glasuuritud "Ghost Push" sündis nii nagu kogu albumi materjal – orgaaniliselt.

"Elan, elan, elan ja märkamatult kogunevad igasugused tunded ja mõtted ning kui kriitiline mass saab kokku, siis lugu kirjutab ennast ise. "Ghost Push" tuli samamoodi: ühel hetkel lihtsalt laulsin selle endale ette," avas Maarja Merivoo-Parro singli tagamaid.

Seni saatejuhi ja ajaloolasena tuntud Maarja Merivoo-Parro astus Aprillona laulja-laulukirjutaja rolli, et jagada oma isiklikku helimaailma, kus puuduvad žanripiirid. Just seetõttu on kõik seni ilmunud viis singlit eripalgelised.

Aprillo kaudu katsetab Maarja julgelt ja raamideta ning juhindub põhimõttest, et muusikas tuleb teha just seda, mis parasjagu õige tundub. "Elu tundus liiga lühike, et mitte avameelselt mängida seda muusikat, mis mu peas kõlab."

Maarja on ka varem Eesti ja Ameerika underground'is muusikat loonud ning Aprillo lugusid on mänginud nii kodu- kui välismaised raadiojaamad, teiste seas ka indie- ja alternatiivmuusika lipulaev, Seattle'is asuv KEXP.

Aprillo debüütalbum "Humanities" ilmub märtsi alguses limiteeritud koguses CD formaadis ning digitaalselt kõigil suurematel muusikaplatvormidel.

Kuula märtsis ilmuva albumi viimast singlit "Ghost Push":