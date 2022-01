Suri "Lastega kodus" pereisa mänginud näitleja Bob Saget

Bob Saget leiti surnuna 9. jaanuaril Ritz-Carltoni hotellist Floridas. Politsei sõnade kohaselt kuulutati näitleja sündmuskohal surnuks. Samuti ei leidnud uurijad märke kuritegevusest ega narkootikumide tarvitamisest.

Õhtul enne surma esines Saget Floridas oma komöödiaetendusega, mille ringreis algas tal 2021. aasta sügisel ning pidi lõppema 2022. aasta juunis.

Saget oli peamiselt tuntud oma rollide poolest Danny Tannerina populaarses 1980ndate ja 1990ndate komöödiasaates "Lastega kodus".

Näitleja teiste tähelepanuväärsete rollide hulka kuulub ülesastumine tema endana HBO saates "Entourage" ja jutustajana saates "Kuidas ma kohtasin teie ema".

2014. aastal andis Saget välja komöödiaalbumi pealkirjaga "That's What I'm Talking About", mis kuulus Grammyde parima komöödiaalbumi kategooriasse. Ta juhtis aastatel 1989–1997 ka USA saadet "Kõige naljakamad koduvideod".