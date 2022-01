John Travolta tütar avaldas debüütsingli "Dizzy"

21-aastane laulja ja laulukirjutaja Ella Bleu avaldas oma debüütsingli "Dizzy" 7. jaanuaril. Oma Instagrami kontol jagas muusik ka videot singli loomise telgitagustest.

"Nii hea meel on põnevusega öelda, et mu esimene singel "Dizzy" on nüüd väljas!" kirjutas Ella Bleu video juurde.

Ka isa John Travolta kiitist tütre saavutust." Ma olen Ella pärast nii põnevil! Tema laul "Dizzy" on praegu väljas!" kirjutas näitleja oma sotsiaalmeedias.

Laulmine pole Travoltade perekonnas võõras. 1976. aastal, kui John Travolta oli 22-aastane, andis ta välja oma debüütsingli "Let Her In". Lugu jõudis USA singlite edetabelis esikümnesse. Kaks aastat hiljem naasis ta edetabelisse koostöös Grease'i näitleja Olivia Newton-Johniga ning valmis lugu "You're The One That I Want".

