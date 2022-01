Pärnus põletati vanadest jõulupuudest installatisoon

Nagu juba tavaks on saanud, aidati Pärnuski jõulurõõmu pakkunud ja uut aastat vastu võtta aidanud jõulupuud - kuused ja nulud - rõõmsal meelel ära saata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõulupuudest valmistas installatsiooni kogenud tuleskulptor Üllar Kallau, kes on seda palju aastaid teinud.

Pühapäeval aga sadas Pärnus nii vihma kui ka lumelörtsi, nii et kuused said märjaks.

"Me kartsime, et võib-olla hästi ei toimi see asi. Aga tegelikult väga hästi läks. Võib-olla olid parasjagu märjad kuused, tuli aeglaselt liikus ja lõpuks läks korralikult põlema kõik. Nii et selles mõttes oli päris hea," rääkis Kallau.

Rahvatantsuansambel Kajakas tegi kuusepõletamise eriti meeleolukaks.

"Põhjus on väga lihtne. Rahvatantsuansambel Kajakas kutsus linnarahva endaga tantsima. On ju olnud nii vähe põhjuseid, et väljas tantsida. Kajakas on väga õnnelik, et nii palju linnarahvast on nendega koos tantsima tulnud," rääkis Kajaka tantsija Hevelin Antsmäe.