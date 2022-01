"AK" uus ilmateadustaja Siret Tuula unistab jazz-albumi väljaandmisest

Tuula on pürginud muu hulgas ka Superstaari-saatesse, seda kolm korda. "2015, kui oli n-ö Jüri aasta, siis ma sain täitsa sinna lohutusvooruni välja," meenutas ta.

"Ma ütleks, et tegelikult on läinud hästi ja ma sain sinna just õigel ajal, sest varem tegin ma täiesti kohutavaid lauluvalikuid," tõdes Tuula.

"Ma ei olnud ilmselt valmis selleks, et meedias olla. Minu arust peab sisemiselt valmis olema."

Suurima karastuse meedia osas andis Tuula hinnangul talle The Voice of Finland, kust ta osales vastmöödunud aastal, kus ta jõudis poolfinaali välja.

Rääkides sellest, mis puudu jäi, et finaali jõuda, märkis ta, et ilmselt ei jäänud seal kellelgi enam midagi puudu.

"See poolfinaali seltskond oli täiesti uskumatult kihvt. Kõik olid nii erinevad, igaüks esindas oma stiili ja nišši." Ta usub, et see lõpuks taanduski sellele, et kes tegi lõpuks parema lauluvaliku.

"Ja igale talendisaatele meeldib ikka, kui võistluse võidab keegi nende riigist."

Tuula tunnistas, et on pikalt unistanud oma plaadi väljandmisest. "Just nimelt jazz-muusika plaadi. Ma olen selle materjali tegelikult valmis kirjutanud ja seadeid oleme Karl Madis Pennariga ka teinud, kes täna õpib välismaal."

See on tema sõnul kui üks lõpetamata peatükk. "Ma tahan selle plaadi kindlasti valmis saada, ja siis tahaks edasi vaadata."