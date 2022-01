ETV2 teemaõhtu on pühendatud Elle Kullile

Kull on mänginud ligemale 30 filmis ja telelavastuses. Ta on ainus eestlanna, kes on võitnud Nõukogude Liidu aasta parima naisfilminäitleja auhinna – 1975. aastal Jerevanis toimunud üleliidulisel filmifestivalil Minna rolli eest Leida Laiuse filmis "Ukuaru". 2021. aastal sai ta Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhinna. Ta on olnud kauaaegne lastefondi UNICEF Eesti rahvuskomitee president ning tegelenud pikka aega heategevusega.

ETV2 pani Kulli auks kokku valiku saadetest, näidenditest ja filmidest, mida näeb alates kell 19.30 ETV2 ekraanil:

19.30 "Filminäitleja: Elle Kull" (ETV 1986)

Ühel ilusal suvepäeval olime Elle Kullil külas tema lapsepõlvekodus Haapsalus. Jutuajamine jätkus Tallinnas. Vahele näete katkendeid filmidest. Autor Õie Orav, režissöör Jaan Pihlak.

20.30 "Pisuhänd" (Eesti Telefilm 1981)

Eduard Vilde draamaloomingu tippsaavutus, mille tugevus peitub leidlikult loodud tegelaskujudes. Komöödia konflikt tekib tõusikkodanluse ihast ümbritseda end iga hinna eest kultuursuse aupaistega. Osades Aarne Üksküla, Urmas Kibuspuu, Jüri Krjukov, Anne Paluver, Elle Kull, Salme Reek, Viktor Kerge (sekretär). Lavastaja-režissöör Ago-Endrik Kerge, režissöör Terje Põder.

22.05 "Kahekõne. Elle Kull" (ETV 2021)

2012. aastal salvestatud intervjuu Elle Kulliga saates "Kahekõne".

22.35 "Kommentaare Eesti filmile: Ukuaru" (ETV 1999)

Filmi valmimist meenutavad toimetaja Maris Balbat, näitlejad Elle Kull ja Lembit Ulfsak ning režissööri assistent Toomas Vohu.

22.50 "Ukuaru" (Eesti 1973)

Leida Laiuse mängufilm Veera Saare samanimelise romaani ainetel. Töölisneiu Minna valib rikka kosilase asemel pillimees Aksli, kelle ainus vara on lõõts ja armastus Minna vastu. Kehvad olud ja raske töö ei tumesta noore naise elurõõmu ega murra tema meelekindlust. Talle on tähtis rajada oma kodu, kus jookseksid lapsed ja mängiks lõõts. Armastus saadab kauges metsatalus korda imesid, kuid ühte ta ei suuda - hoida suure maailma hullust ohutus kauguses. Peaosades Elle Kull ja Lembit Ulfsak. Stsenarist Mats Traat, operaator Jüri Garšnek, helilooja Arvo Pärt.

00.15 "Promenaad" (Eesti 1977)

Peeter Urbla film, mis oli üks osa 1977. aastal valminud armastusnovellidest koosnenud noorte režissööride filmikassetist "Karikakramäng". Film valmis Kurt Vonneguti jutustuse ainetel ja selle tegevus toimub 1930. aastate Eestis.