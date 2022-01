Ott Sepp: keskajal oli üks jokker, praegu on kõik jokkerid

Saates "Hommik Anuga" oli külas Ott Sepp, kes tõdes, et viimased ajad on olnud tema jaoks keerulised ja kuivõrd tööd on olnud vähem, otsustas ta välja tulla oma monotükiga "Jokker". Ise ta jokkeri rõivis lavale ei astu, kuid püüab tükis vaadelda ühiskonda laiemalt ja aru saada, miks tal on kogu aeg nii ärev tunne.

"Ma tahaksin uuelt aastalt rohkem rahu ja selgust iseenda sisse. Kõlab üsna imalalt, aga tegelikult ma ka mõtlen nii," tunnistas ta. "Viimased ajad on olnud üsna närvilised ja keerulised, eriti mulle, kes ma olen vabakutseline näitleja."

Ta tõdes, et tahaks elult turva- ja kindlustunnet. "Ma ei oska seletada, millest see peaks tulema või kuidas seda väljendada, aga ma tahaks, et ma ise jõuaks selleni."

Sepp kinnitas, et see vajadus on seotud tema vabakutselisusega. "Ega ma tegelikult üldse ei kahetse, et ma olen vabakutseline. Mulle meeldib see, aga just see viimane aeg on muutnud selle natuke keerulisemaks," tunnistas ta.

"Tööd on vähe. Tulevik on täiesti ebaselge. Teatrid kutsuvad hoopis vähem külalisnäitlejaid ja see on pragmaatiline põhjus, miks ma otsustasin teha oma järgmise monotüki, oma järjekorras kolmanda, suure nimega "Jokker"."

Sepp rääkis, et jokker, õukonna kojanarr võis keskajal ainsana välja öelda tõde. "Tänu sellele vabanesid korraks teatud ventiilid, kõik said korraks kuninga üle naerda ja võib-olla kuningat ei tapetudki ära," kirjeldas ta.

Ott Sepp saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Magnus Markus Lutter

"Võib-olla võeti jokkeril pea maha, aga tal oli selline immuunsus või puutumatus, sest kui tal pea maha võeti, oli vaja järgmist jokkerit ja jokkeri ülesanne oli ikka seesama."

Sepp rääkis, et mõtles alguses ise lavale jokkerina tulla, aga leidis siis, et ei saa seda teha. "Keskajal oli üks jokker. Praegu on kõik jokkerid. Absoluutselt kõik võivad öelda, mida nad tahavad ja nad teevad seda valjuhäälselt. Kõik teavad kõigest kõike," selgitas ta.

"Kõik teavad, kuidas asjad on ja kui mina tulen ka ütlema seal, siis see ei ole midagi, see on piisk meres. Nii et ma pean selle jokkeri endalt maha võtma ja muutuma iseendaks, et läbi sellena, et ma ei ole jokker, ma tegelikult olen jokker."

Ta kinnitas, et sellega naaseb ta ühiskonnakriitika juurde ja üritab aru saada, miks tal on kogu aeg nii ärev tunne.

"Ma ei tea, miks mul on nii ärev tunne. Mind tegelikult häirib müra. Igal pool on tohutult palju müra. Ma tahan väga teha õigesti. See on mul loomuses," tunnistas Sepp.

"Ma alati tahan olla tubli. Võib-olla natuke nihutada piire, aga elus olla enam-vähem korralik ja tegema seda, mida peab. Aga praegu ma ei tea seda enam."