Andres Kõpper: mulle meeldib, kui loo sõnumis või kõlas on dissonants

Saates "Hommik Anuga" oli pühapäeval külas muusik Andres Kõpper ehk Noep, kes rääkis oma loo "Fk This Up" edust Itaalias, sisetundest hittide kirjutamisel ning sellest, miks talle ei meeldi kirjutada lugusid õnnelikust armastusest.

Saates koos pärimusmuusikaansambliga Duo Ruuduga üles astunud Kõpper nõustus, et varem või hiljem jõuab muusik Eestis folkmuusika juurde välja, kuigi tema puhul saab rääkida hoopis selle juurde tagasi jõudmisest.

"Ma väiksena puutusin folgiga suhteliselt palju kokku," märkis ta. "Ma mängisin akordionit, me käisime akordionilaagrites ja konkurssidel, mis toimusid sageli Lõuna-Eestis, kas Tartus või Võrus ja seal ma puutusin palju kokku folkmuusikutega ja mängisin ise ka."

Noepi lool "Fk This Up" on Itaalias läinud vahepeal nii hästi, et see on seal tõusnud isegi kuldplaadi staatusesse. Itaalias tõuseb kuldplaadi staatusese helisalvestis, mis on saavutanud 35 000 müüki, iga müük tähistab sadat makstud kuulamist näiteks Spotifys.

"Ehk nende inimeste kuulamisi, kes Spotify eest maksavad, on Itaalias üle 3,5 miljoni."

Kõpper tõdes, et kui ta "Fk This Upi" kirjutas, siis oli tal juba sisetunne, et sel lool võiks minna väga hästi. "Ma isegi arvasin, et läheb veel paremini. Aga olen väga rahul."

Rääkides sellest, kas see lugu on oma võimaliku kõrgeima tipu saavutanud, märkis Kõpper, et üldiselt on ühe sellise loo elukaar üsna konkreetne, kuid kui lugu peaks sattuma mõnesse reklaami, filmi, videomängu, võib see olla loole üsna hea booster.

Kuigi Kõpper on lugusid aastaid välja andnud, ilmus tema debüütalbum "No Man Is An Island" alles möödunud aasta novembrikuus. Ta tunnistas, et albumi lugudest oli tal "Kidsi" puhul samamoodi tunne, et sel lool võiks minna väga hästi.

"See oli tegelikult mitu aastat tagasi Berliinis. Liami (Mour) ja Emilyga (Roberts) istusime maha ja kirjutasime ning kui selle valmis saime, siis olime küll, et "no nii, see on hitt"," tunnistas ta.

Samas kulus enne mitu aastat, kuni nad leidsid sellele loole üldse väljundi.

"See ei sobinud tol hetkel minu artistiprofiiliga, ei Emilyle ega kolmandale tüübile ja siis ta lihtsalt ootas, kuni ma tegin sellele albumi ja mul oli kontseptsioon olemas ja ma teadsin, millest see kõik räägib."

Kõpper tõdes, et ei kirjuta kunagi õnnelikust armastusest, sest see on igav. "Mulle pigem meeldib miski, mis ei ole ühetaoliselt kurb või rõõmus. Mulle meeldib, kui loo sõnumis või kõlas on alati mingisugune hõõrumine. Dissonants."