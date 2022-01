SZA avaldas muusikavideo loole "I Hate U"

SZA avaldas möödunud aasta augustis Soundcloudi platvormil kolm lugu – "I Hate U", "Nightbird" ja "Joni" –, millest esimene muutus sotsiaalplatvormil Tiktok nii populaarseks, et SZA avaldas loo detsembris ametlikult voogedastuskanalites.

"I Hate U" muusikavideo lavastas Jack Begert ja seal astub üles LaKeith Stanfield, keda võis viimati näha Netflixi vesternis "The Harder They Fall", Shaka Kingi ajaloodraamas "Judas and the Black Messiah", Rian Johnsoni mõrvamüsteeriumis "Knives Out" ja Safdie-vendade krimitrilleris "Uncut Gems".