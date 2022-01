Flume vihjas uues videos koostööle Gorillazega

Austraalia muusikaprodutsent jagas enda YouTube kanalil videot pealkirjaga "2022", millest selgub, et muusik võib alustada koostööd Gorillazega.

Video pealkirjaga "2022" algab kaadriga tihedast metsast. Sügavamale metsa sisenedes jõuab kaamera ette eksootiline lind. Taustal laulab virtuaalbändi Gorillaz solist Damon Albarn.

Flume'i viimane album "Hi This is Flume" ilmus 2019. aastal. Plaat purustas julge helikujundusega elektroonilise muusika piire.

Kuigi hetkel pole veel teada, millal Flume plaanib välja anda uue albumi, eeldavad fännid, et see võiks toimuda hiljemalt selle aasta lõpus.