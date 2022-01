Märten Männiste: nii noores eas lauluvõistust võita on kõva tunne

"Tõesti, see oli väga kihvt kogemus ja nii noores eas on nii äge lauluvõistlust võita, see on kõva tunne," meenutas Märten 2015. aastat. Saatest sai Märten enda sõnul kaasa nii tuntust kui ka enesekindlust ning teadmise, et see, mis ta teeb, on õige asi. Sealt saab ainult edasi minna.

Noortele lauljatele on Märtenil nõuanne: "Kõige tähtsam on keskendumine, et oleksid mõttes enda esinemises sees." Samuti soovitab ta jääda iseendaks, laval end nautida ning võtta ägedast projektist viimast.

Esimeses "Tähtede lava" saates astub üles kõige noorem vanusegrupp, 3-7-aastased laululapsed. Igast saatest valib žürii välja enda lemmiku, teine finalist selgub aga televaatajate abiga, kes nädala jooksul saavad telefoni teel oma lemmiku poolt hääletada.

Esimeses saates laulavad Birgithe Mia Vanem, Eke Eendla, Gloria Karro, Helmi Avandi, Isabella Aben, Kaisa Vahopski, Kerttu Merilo, Laurete Vool, Mait Eduard Soonik, Marta Liisa Reinbach, Serena Uus ja Tikva Tikerpalu.

Saadet juhib samuti "Laulukarussellis" osalenud Jaagup Tuisk.