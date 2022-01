Teadlased nimetasid näitleja Leonardo DiCaprio järgi uue puuliigi

Puu, millele ametlik nimi on Uvariopsis dicaprio, kasvab ainult Kameruni metsas ning on tuntud oma bioloogilise mitmekesisuse poolest. Samuti on Londoni kuningliku botaanikaaia teadlaste sõnul DiCaprio järgi nimetatud puuliik kriitiliselt ohustatud.

Teadlaste arvates väärib uus puuliik näitleja nime, kuna DiCaprio on varem sotsiaalmeedias sõna võtnud looduskaitse teemadel. Nii on näitleja avaldanud arvamust, et Ebo metsas tuleks peatada raie.

Sotsiaalmeedia pole ainuke platvorm, kus DiCaprio enda arvamust avaldab. Nüüd sai näitleja võimaluse ennast proovile panna ka katastroofifilmis "Don't Look Up" peaosalisena. Film jälgib teadlaste Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ja Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) jõupingutusi hoiatada inimkonda Maad tabava hiigelsuure komeedi eest.

"Aastaid tagasi ennustasid teadlased kliimamuutuste kahjulikku mõju, mida me praegu kogeme. Peame teadlasi kuulama ja astuma vajalikke samme kriisi leevendamiseks," kirjutas DiCaprio mõni aeg tagasi enda Twitteri kontol.

Years ago, scientists predicted the damaging effects of climate change that we're now experiencing. We must listen to scientists and take the necessary steps to mitigate the crisis. #DontLookUp https://t.co/AvaMRiF1T5