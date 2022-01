Adam McKay film "Don't Look Up" püstitas Netflixi vaatamisrekordi

Adam McKay film "Don't Look Up" püstitas Netflixi ajaloos vaatamisrekordi. Täpsemalt vaadati seda üle 152 miljoni tunni.

Adam McKay filmis "Don't Look Up" astuvad peaosalistena üles Leonardo DiCaprio ning Jennifer Lawrence, kes kehastavad teadlasi. Nende ülesanne on hoiatada inimesi Maad tabava suure komeedi eest.

Netflixi jõudis sari 24. detsembril 2021. Vaatamisrekordi püstitas film aga ajavahemikus 27. detsember 2021 kuni 2. jaanuar 2022. Sel perioodil kulutasid inimesed linateose vaatamiseks üle 152 miljoni tunni.

"Ma olen hämmingus," kirjutas režissöör McKay enda Twitteris.

Netflixi enim vaadatud filmide edetabelis hoiab "Don't Look Up" hetkel kolmandat kohta, jäädes maha ainult "Bird Boxist" ja "Red Notice'ist".