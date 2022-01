Oscarile kandideeriv Jaapani film "Drive My Car" jõuab Eesti kinodesse

Kaasaegne Jaapan, Haruki Murakami looming ja Anton Tšehhovi "Onu Vanja" sulanduvad üheks tervikuks režissöör Ryusuke Hamaguchi filmis "Drive My Car", mis võitis Cannes'i filmifestivalil kolm auhinda ja on praegu "Kupee nr. 6" konkurendiks nii Oscarite kui ka Kuldgloobuste jagamisel.

Murakami novellile tuginev meistriteos on ühelt poolt kaasaegse Jaapani ühiskonna peegeldus ja teisalt vastuse otsimine igavesti painavale küsimusele, mis on armastus. Lavastaja Kafuku otsib pärast oma naise Oto ootamatut surma vastust küsimusele, miks naine teda pettis, oli ju nende abielu olnud õnnelik. Aastaid hiljem Hiroshimas Tšehhovi "Onu Vanjat" lavastades valib ta mitmekeelsesse truppi oma naise kunagise armukese – ikka selleks, et naise truudusetuse põhjusteni jõuda. Samal ajal tekib Kafuku ja tema noore autojuhi Misaki vahel omapärane isa ja tütre suhe.

Murakami raamatud üllatavad lugejaid sageli ootamatute pööretega ning ka see ekraniseering laiendab 40-leheküljelise novelli kolmetunniseks filmiks. Režissööri jaoks oli väljakutseks Murakami sisemiselt põlevate tegelaste emotsioonide tõlkimine filmikeelde. Selle võimalikusesse ei uskunud ka kirjanik, kuid pärast kohalikus kinos oma teose filmiversiooni vaatamist nõustus ta, et tulemus oli muljetavaldav.

Filmi pealkiri "Drive My Car" on mitmemõtteline. Lisaks punase Saabiga ringisõitmisel tekkiva juhi ja reisija tugevale sidemele viitab see otseselt biitlite samanimelisele laulule. The Beatles lõi loo tüdruku võrgutamisest, kuid selle sõnumi varjamiseks kasutas autoga sõitma kutsumise metafoori. Kuna ka Murakami novell kannab ingliskeelset nime, pole filmi pealkirja eri riikides enamasti tõlgitud.

Kuigi Murakami on oma novellis Tšehhovi "Onu Vanjale" viidanud, võtab see filmis märksa olulisema rolli, muutudes kogu loo keskseks liiniks. Selle näidendi kaudu paljastuvad filmi tegelaste – loomeinimeste – intiimsed maailmad, nende suhted nii laval kui ka kulisside taga, ühtaegu viisakalt professionaalsed ja kirjeldamatult intiimsed. "Onu Vanja" lavastuse proovides naastakse filmi alguse küsimuse juurde: miks muutuvad isegi üksteist armastavad inimesed truudusetuks.

"Drive My Car" jõuab Eesti kinodesse 7. jaanuaril. Esilinastusel 6. jaanuaril kinos Artis teeb filmile sissejuhatuse Jaapani kirjanduse tõlkija Margit Juurikas, kelle eestinduses ilmus hiljuti Murakami "Komtuuri tapmine" kirjastuselt Varrak.