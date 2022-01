Alika Milova enda debüütsinglist: see ei ole täiesti mu stiil

Kuigi saate võidust on Alikal möödunud vaid mõned nädalad, on laulja välja andnud ka oma debüütsingli. Lugu "Õnnenumber" kirjutati neljale viimasele kandidaadile ning kõik laulsid ühe ja sama singli sisse. Laulu sai avaldada aga saate võitja.

"Salvestasime seda laulu, igaüks oma versiooni," ütles Alika. Küll aga tõdes laulja, et singli näol pole tegemist päris täpselt sellega, kuhu suunas ta oma edasises lauljakarjääris liikuda soovib. "See ei ole täiesti mu stiil," rääkis Milova ja lisas, et on õnnelik, et lugu kuulajatele meeldib.

Alika tõdes, et kui ta möödunud aastal pigem puhkas ja nautis meelelahutust, siis tänavusel aastal tahab ta ennast pühendada tööle. Nii on Alikal soov alustada koostööd teiste artistidega ning üheskoos uut muusikat kirjutada.

"Ma arvan, et nüüd ongi see aeg ja mul on kõik võimalused, et teha normaalselt tööd."

Ennast ja enda muusikamaitset iseloomustas Alika Milova vanaaegsena. "Ma olen rohkem selline vanaaegne inimene," ütles ta ja lisas, et tema muusikamaitse kujunemist on mõjutanud kindlasti ka perekond. Nii leidus tema kodus plaate bändidelt, nagu näiteks Red Hot Chilli Peppersilt ja Led Zeppelinilt.

"Mina ei kuulanud kunagi popmuusikat oma perekonnas," ütles Milova ja lisas, et tema muusikamaitse on pigem spetsiifiline.

Lisaks kuulub Alika Milova süda ka vene muusikale. Nii on Milova vene rokkmuusiku Zemfira austaja. Venemaal on Milova arvates väga palju head muusikat. Isegi suurem osa Alika muusikalistist moodustavad venekeelsed lood.

Tulevikus ei soovi Milova enda karjääri ainuüksi Eestiga siduda. Nii mõtleb noor lauljanna ka kontsertide andmise peale välismaal. Milova tõdes, et on seadnud endale eesmärgi osaleda mõne aasta pärast New Wave võistlusel. Tegemist on populaarse muusikakonkursiga Venemaal.

"Olen alati omal lainel ja teen seda, mida mina tahan," ütles Alika enda tulevikuplaanide kohta. "Proovin teha kõike."

Mõni aeg tagasi teatas lauljatar enda sotsiaalmeedias, et otsib enda uude bändi liikmeid. Milovale laekus ligikaudu 90 sooviavaldust. Üheskoos teiste muusikutega hakkas Milova kandidaate hindama. "Leidsin sealt kindlasti paar artisti."

Uut muusikat plaanib Alika Milova välja anda õige pea.

Kuula ka Alika esimest singlit "Õnnenumber":

Intervjuud Alika Milovaga saad kuulata Vikerraadiost.