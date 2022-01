Laulja Ariadne suhtleb oma fännidega grupivestlustes

Oma austajatest peab lauljanna lugu ja peab neid lausa enda sõpradeks. "Nad on hästi sellised toredad, armsad ja pigem nad on minu sõpradeks saanud," rääkis Ariadne enda fännidest ja mainis, et austajad on talle suureks toeks.

Fännidega püüab Ariadne hoida pidevalt kontakti. Nii tõdes neiu, et tal on sotsiaalmeedias isegi grupivestlused, kus ta oma fännidega suhtleb. "Aga ma ei arva üldse, et see on selline asi, mille pärast teised artistid kadedust tunneksid," lisas ta.

Ariadne jagab oma eraelu üpris avalikult ka sotsiaalmeedias. YouTube'i postitatud videotest võib märgata ka tema elukaaslast Martti Hallikut. Laulja tõdes, et nii tema kui ka Martti on üksteise suhtes ausad ja avatud ning seetõttu esineb tülisid harva. "Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas ma olen Marttiga kunagi päriselt tülitsenud."